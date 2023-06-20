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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:37

ВСУ выпустили за сутки более 90 снарядов по зоне подтопления в Херсонской области

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Украинские военные выпустили за последние сутки более 90 артиллерийских снарядов по населенным пунктам на левом берегу Днепра в Херсонской области, в которых устраняют последствия наводнения в результате разрушения Каховской ГЭС, сообщил журналистам во вторник представитель экстренных служб региона.

По его словам, под обстрел из ствольной артиллерии в ночь на вторник попала гражданская инфраструктура в городах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, а также селе Великая Лепетиха. Зафиксировано попадание 26 снарядов.

Обстрелы со стороны ВСУ также продолжались в течение всего дня 19 июня. В общей сложности по населенным пунктам левого берега Днепра было выпущено 65 снарядов, уточнили в экстренных службах. Пострадали населенные пункты Новая Каховка, Корсунка, Днепряны, Крынки, Кардашинка, Солонцы, Каиры и Васильевка. Информация о жертвах и повреждениях уточняется.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
ВСУ Каховская ГЭС Херсонская область
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