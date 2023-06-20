Законопроект об уголовной ответственности коллекторов за нарушения принят во II чтении

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла во втором чтении законопроект, который дополняет Уголовный кодекс (УК) нормой об ответственности для лиц, осуществляющих незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности.

Документ (№154486-8) в июне прошлого года внесла в парламент группа депутатов.

Согласно документу, уголовная ответственность будет наступать, если действия коллекторов были сопряжены с применением насилия или угрозой его применения, уничтожением или повреждением имущества (угрозой таких действий), а также распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство физического лица-должника.

Штраф составит от 300 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет. Вводится повышенная ответственность за совершение указанных действий группой лиц по предварительному сговору; с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья; с уничтожением или повреждением имущества; деяние, совершенное в крупном размере. В данном случае предусматривается лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей. В случае работы коллекторов в составе организованной группы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, лишение свободы может составить от 5 до 10 лет со штрафом в размере от 1 до 5 млн рублей.

Проектируемыми нормами также вносятся корреспондирующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, предусматривающие, что полномочиями по проведению предварительного расследования проектируемого преступления будут наделены органы дознания и следственные органы внутренних дел РФ.

Согласно действующему законодательству, привлечение лиц, использующих незаконные способы осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности, к уголовной ответственности возможно по статьям 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью), 128.1 (клевета), 137 (нарушение неприкосновенности частной жизни), 139 (нарушение неприкосновенности жилища), 163 (вымогательство), 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества), 330 (самоуправство). Как отмечают авторы законопроекта, привлечение коллекторов по данным статьям на практике вызывает затруднения.

В случае принятия закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.