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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:05

В Эстонии узаконили однополые браки

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии на заседании во вторник принял поправки в закон "О семье" и другие сопутствующие законы, разрешающие заключать брак совершеннолетним лицам одного пола.

За принятие пакета проголосовали 55 депутатов из 101, против - 34. Голосование было увязано с вопросом о доверии правительству.

"У каждого должна быть возможность вступить в брак с человеком, которого он любит и с которым хочет связать свою жизнь. Этим решением мы, наконец, подтверждаем свою принадлежность к Северным странам и другим демократическим государствам, в которых это право уже гарантировано", - сказала в ходе обсуждения премьер-министр Кая Каллас.

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Пакет поправок к закону "О семье" и еще 85 законам включает прикладные акты к закону о совместной жизни. Помимо брака, у людей в будущем сохранится возможность заключить договор о совместной жизни. Договор гарантирует зарегистрированным сожителям право принимать решения касательно друг друга и при необходимости получать пособия и компенсации. Парам, заключившим договор о совместной жизни, будет обеспечена возможность перейти к браку в упрощенном порядке.

Благодаря браку и зарегистрированной совместной жизни у пар возникают права и обязанности, которые не распространяются на пары, состоящие в свободных отношениях. В основном они связаны с получением пособий, имуществом, жильем и наследованием. Например, в случае смерти зарегистрированного партнера или супруга это поможет избежать ситуации, когда при отсутствии завещания у оставшегося партнера не будет права наследовать, и все имущество автоматически отойдет родственникам умершего.

Закон вступает в силу 1 января 2024 года.

Эстония
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