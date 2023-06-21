Два беспилотника упали на подлете к складам одной из воинских частей в Подмосковье

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Два беспилотника упали вблизи одной из воинских частей в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

"По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Разрушений и пострадавших нет, добавил он.