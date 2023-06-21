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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Три украинских дрона попытались атаковать объекты на территории Московской области

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили, что пресекли атаку украинских беспилотников на объекты в Московской области, три летательных аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

"Сегодня пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области", - заявили в Минобороны РФ.

"Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, в результате чего потеряли управление и потерпели крушение", - сообщило ведомство.

По его данным, пострадавших и разрушений нет.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что два беспилотника упали вблизи одной из воинских частей в Подмосковье.

"По беспилотникам в Наро-Фоминском городском округе в поселке Калининец. Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных", - написал Воробьев в своем телеграм-канале в среду.

Как заявили "Интерфаксу" в экстренных службах, еще один беспилотник разбился вблизи деревни Лукино в Новой Москве.

В результате падения дронов пострадавших и разрушений нет.

Минобороны РФ Московская область
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