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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Контракты с Индонезией на БМП и бронетранспортеры от 2019 года пока не вступили в силу

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Заключенные в 2019 году контракты с Индонезией на поставку партий боевых машин пехоты БМП-3Ф и бронетранспортеров БТ-3Ф для корпуса морской пехоты до сих пор не вступили в силу, сообщили "Интерфаксу" в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России.

"Контракты на поставку боевых машин пехоты БТ-3Ф и бронетранспортеров БМП-3Ф в республику Индонезию подписаны в апреле 2019 года, но до настоящего времени в силу определенных причин контракты не вступили в силу", - заявили в ФСВТС.

Ранее сообщалось, что в апреле 2019 года оборонное ведомство Индонезии подписало контракт с "Рособоронэкспортом" на поставку третьей партии из 22 боевых машин пехоты БМП-3Ф и 21 гусеничного бронетранспортера БТ-3Ф. Планировалось, что эти машины будут поставлены в 2021-2022 годах.

По предыдущим двум контрактам с "Рособоронэкспортом" Индонезия уже получила для оснащения морской пехоты 54 боевые машины пехоты БМП-3Ф и одну БРЭМ-Л. Их поставки были осуществлены в 2010-2013 годах.

Бронетранспортер БТ-3Ф представляет собой плавающую боевую бронированную машину, предназначенную для перевозки десанта. Она может транспортировать 14 десантников в полном снаряжении и оснащаться дистанционно-управляемым боевым модулем с пулеметом и автоматическим гранатометом.

Индонезия Рособоронэкспорт ФСВТС
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