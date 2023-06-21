Аренда жилья стала дорожать в крупных городах России

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Ставки начали расти на рынке долгосрочной аренды жилья в крупнейших городах РФ (с населением более 500 тыс. жителей) по итогам первого полугодия 2023 года, сообщили в ЦИАН.

"Средние ставки аренды в июне 2023 вернулись к росту (+4% для "однушек" в июне и +3% для "двушек") после многомесячной стагнации", - говорится в исследовании компании.

Рост обеспечили региональные центры - в Москве и Подмосковье сохраняется околонулевая динамика, в агломерации Санкт-Петербурга ставки растут медленнее, чем по стране в целом. Максимальный рост ставок в месячном выражении зафиксирован в локациях с низкими ценовыми уровнями и небольшим объемом предложения (в Кирове, Новокузнецке, Волгограде, Саратове и Челябинске они выросли более чем на 10%).

Как отмечается, средняя ставка однушек (19,9 тыс. рублей) находится на исторических максимумах; аналогичный показатель для 2-комнатных квартир (28,5 тыс. рублей) лишь незначительно (на 4%) ниже рекордных показателей осени прошлого года.

По словам экспертов, одна из причин роста ставок - снижение объема предложения (минус 40% за полгода, минус 13% за июнь). Арендаторы стали активнее бронировать лоты с наиболее доступными ценами. Сейчас в активной экспозиции находится около 42 тыс. объявлений.

Максимальный рост спроса среди крупных городов характерен для Волгограда, Оренбурга, Самары, Уфы и Саратова. Медленнее идет восстановление рынка в Красноярске, Иркутске, Томске, Екатеринбурге и Новосибирске.