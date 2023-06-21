Шойгу заявил, что сейчас определяется геополитическое будущее России

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что западные страны ведут войну против России, вводя бесконечные санкции, разжигая военные конфликты и оказывая помощь Киеву.

"Коллективный Запад развернул против России самую настоящую войну, в очередной раз всеми силами пытаясь её сломить. Вводятся бесконечные санкции, провоцируются беспорядки и военные конфликты в сопредельных государствах. Оказывается огромная военная помощь киевскому режиму", - сказал Шойгу в ходе встречи с выпускниками военных вузов.

По его словам, в настоящее время "решается судьба нашей родины, определяется её геополитическое будущее".