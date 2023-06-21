Что произошло за день: среда, 21 июня

Дроны в Подмосковье, нежелательный Фонд природы и реакция на слова Байдена о Си Цзиньпине

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Три украинских дрона попытались атаковать объекты на территории Московской области, сообщили в Минобороны России. Все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, пострадавших и разрушений нет. В Кремле отметили, что что средства по борьбе с дронами справились со своей задачей.

- Генпрокуратура РФ признала нежелательным Всемирный фонд природы WWF (признан иноагентом). В надзорном ведомстве считают, что природоохранная и экопросветительская деятельность фонда "используется WWF в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере".

- Путин заявил, что Россия продолжит развитие ядерной триады. Это является залогом военной безопасности страны и мировой стабильности, заявил президент РФ в ходе встречи с выпускниками военных вузов. На той же встрече Сергей Шойгу констатировал, что сейчас определяется геополитическое будущее России.

- Постпреды стран ЕС согласовали 11-й пакет антироссийских санкций. Новый пакет включает запрет транспортировки нефти по северному участку "Дружбы", также учтено предложенное Польшей закрытие въезда на территорию ЕС для российских фур.

- Байден заявил что Си Цзиньпин не знал о реальной ситуации со сбитым в США аэростатом. "Это было серьезным конфузом для диктатора", - сказал он. В МИД Китая сочли слова президента США безответственными и абсурдными, а также назвали высказывание политической провокацией.

- Райффайзенбанк с 3 июля ограничит переводы в евро в банки РФ и ряда других стран. Ограничение распространяется также на исходящие переводы в евро на собственные счета клиентов в банках этих стран.

- "АвтоВАЗ" закрыл сделку по приобретению российского банка альянса Renault-Nissan. Решение о продаже 100% акций РН банка группе "АвтоВАЗ" было принято в прошлом году.