Песков отметил, что средства по борьбе с дронами справились со своей задачей в Подмосковье

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Компетентные органы расследуют обстоятельства атаки беспилотников на Подмосковье в ночь на среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, была атака. Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют", - сказал он журналистам.

У представителя Кремля поинтересовались, были ли эти беспилотники сбиты.

"По крайней мере, они были нейтрализованы", - отреагировал Песков, переадресовав за деталями в Минобороны.

Утром в среду российские военные сообщили, что пресекли атаку украинских беспилотников на объекты в Московской области, три летательных аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что два беспилотника упали вблизи одной из воинских частей в Подмосковье.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, ещё один беспилотник разбился вблизи деревни Лукино в Новой Москве.

В результате падения беспилотников пострадавших и разрушений нет.