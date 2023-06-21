Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Песков отметил, что средства по борьбе с дронами справились со своей задачей в Подмосковье

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Компетентные органы расследуют обстоятельства атаки беспилотников на Подмосковье в ночь на среду, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, была атака. Средства по борьбе с беспилотниками справились со своей задачей. Сейчас соответствующие органы расследуют", - сказал он журналистам.

У представителя Кремля поинтересовались, были ли эти беспилотники сбиты.

"По крайней мере, они были нейтрализованы", - отреагировал Песков, переадресовав за деталями в Минобороны.

Утром в среду российские военные сообщили, что пресекли атаку украинских беспилотников на объекты в Московской области, три летательных аппарата были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.

В свою очередь губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что два беспилотника упали вблизи одной из воинских частей в Подмосковье.

Как сообщили "Интерфаксу" в экстренных службах, ещё один беспилотник разбился вблизи деревни Лукино в Новой Москве.

В результате падения беспилотников пострадавших и разрушений нет.

Дмитрий Песков Подмосковье Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин наградил Собянина орденом "За заслуги перед Отечеством" I степени

Цены на бензин на АЗС Москвы за неделю выросли на 19-21 коп.

Цены на бензин на АЗС Москвы за неделю выросли на 19-21 коп.

На зеленой ветке московского метро прерывалось движение от "Ховрино" до "Речного вокзала"

Жаркая погода сохранится в Москве на следующей неделе

Жаркая погода сохранится в Москве на следующей неделе

С 18 июня штрафы за безбилетный проезд в московском транспорте вырастут в два раза

С 18 июня штрафы за безбилетный проезд в московском транспорте вырастут в два раза

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Москве из-за жары

ПМЭФ-2023

Собянин допустил выход на рынок заимствований в 2025-2027 годах из-за реновации

Самый теплый день лета зафиксирован в Москве

Самый теплый день лета зафиксирован в Москве

Власти Москвы не будут запрещать электросамокаты

Власти Москвы не будут запрещать электросамокаты

Правительство РФ передает 100% акций киностудии Горького правительству Москвы

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });