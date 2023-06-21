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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Генпрокуратура РФ признала нежелательным Всемирный фонд природы WWF

Генпрокуратура РФ признала нежелательным Всемирный фонд природы WWF
Фото: Frank Molter/picture alliance via Getty Images

Москва. 21 июня. INTERFAX.RU - Генпрокуратура РФ приняла решение о признании нежелательным в России Всемирного фонда природы (WWF).

"По результатам проведения проверки генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации "World Wide Fund for Nature" ("World Wildlife Fund", "WWF", "Всемирный фонд природы") (Швейцария)", - заявили в надзорном ведомстве.

10 марта Минюст включил Всемирный фонд природы в реестр иностранных агентов.

В генпрокуратуре считают, что природоохранная и экопросветительская деятельность фонда "используется "WWF" в качестве прикрытия для реализации проектов, которые формируют угрозы безопасности в экономической сфере".

"Так, под предлогом сохранения окружающей среды "WWF" ведется деятельность, направленная на воспрепятствование реализации политического курса страны по промышленному освоению Арктики, природных ресурсов на приарктических территориях, разработке и легитимизации ограничений, способных послужить основанием для переноса трассы Северного морского пути в сторону исключительной экономической зоны США", - заявляют в прокуратуре.

Инициативы WWF, утверждают в российском надзорном ведомстве, "направлены на крупные предприятия, занятые в сфере энергетики, нефтегазовой отрасли, а также занимающиеся разработкой месторождений полезных ископаемых и драгоценных металлов".

В генпрокуратуре заявили, что фондом сформирован рейтинг экологической ответственности российских компаний в различных сферах, а также отраслевые рейтинги открытости экологической информации, в частности нефтегазовые, энергогенерирующие, горнодобывающие, металлургические. "При этом формирование указанных рейтингов тенденциозно ведется в соответствии с субъективными стандартами и критериями, разработанными "WWF", которая самостоятельно определяет предприятия, достойные получения "зеленого статуса", - считают в надзорном ведомстве.

Кроме того, добавили там, фонд оказывал материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов ("Друзья Балтики", "Экологическая вахта Сахалина" и др.).

WWF Всемирный фонд дикой природы Генпрокуратура
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