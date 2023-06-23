Финская таможня начнет возвращать в РФ прицепы и полуприцепы с российскими номерами

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Таможня Финляндии из-за новых санкций ЕС с полуночи субботы будет возвращать в Россию все прицепы и полуприцепы с российскими регистрационными номерами, сообщила в пятницу пресс-служба департамента таможенного контроля страны.

"С полуночи 24 июня таможня вернет обратно в Россию все грузовые прицепы и полуприцепы с российскими номерами. Причиной этому являются новые санкции ЕС, запрещающие обращение в Евросоюзе прицепов и полуприцепов с российскими номерами", - говорится в сообщении.

"По нашим оценкам, в настоящее время около 40% коммерческих автомобильных перевозок, пересекающих восточную границу, связаны с прицепами или полуприцепами, зарегистрированными в России", - сказал директор департамента Сами Ракшит, которого цитирует пресс-служба.

Тракторам с российскими номерами запретили въезд в ЕС в апреле 2022 года.

В среду ЕС принял 11-й пакет антироссийских санкций. Так, по предложению государств Балтии и Польши расширены ограничения на шоссейный транспорт, запрещающие транзит товаров в ЕС на зарегистрированных в России прицепах.