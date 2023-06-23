Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Финская таможня начнет возвращать в РФ прицепы и полуприцепы с российскими номерами

Финская таможня начнет возвращать в РФ прицепы и полуприцепы с российскими номерами
Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Таможня Финляндии из-за новых санкций ЕС с полуночи субботы будет возвращать в Россию все прицепы и полуприцепы с российскими регистрационными номерами, сообщила в пятницу пресс-служба департамента таможенного контроля страны.

"С полуночи 24 июня таможня вернет обратно в Россию все грузовые прицепы и полуприцепы с российскими номерами. Причиной этому являются новые санкции ЕС, запрещающие обращение в Евросоюзе прицепов и полуприцепов с российскими номерами", - говорится в сообщении.

"По нашим оценкам, в настоящее время около 40% коммерческих автомобильных перевозок, пересекающих восточную границу, связаны с прицепами или полуприцепами, зарегистрированными в России", - сказал директор департамента Сами Ракшит, которого цитирует пресс-служба.

Тракторам с российскими номерами запретили въезд в ЕС в апреле 2022 года.

В среду ЕС принял 11-й пакет антироссийских санкций. Так, по предложению государств Балтии и Польши расширены ограничения на шоссейный транспорт, запрещающие транзит товаров в ЕС на зарегистрированных в России прицепах.

ЕС Финляндия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Статус России в FATF не изменился, членство по-прежнему приостановлено

Статус России в FATF не изменился, членство по-прежнему приостановлено

США ввели санкции против двух россиян, обвинив их в попытке повлиять на выборы в Штатах

Акции триптиха Фрэнсиса Бэкона стоимостью $55 млн будут размещены на бирже Artex

Акции триптиха Фрэнсиса Бэкона стоимостью $55 млн будут размещены на бирже Artex

Под санкции ЕС попали 104 физлица и структуры, включая замглавы Минобороны РФ и губернаторов

ЕС ввел санкции против "Группы Позитив"

Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ вступит в силу в субботу

Новый пакет санкций ЕС в отношении РФ вступит в силу в субботу

ЕС в рамках санкций ужесточает процедуру импорта сталепродукции и изделий

ЕС в рамках санкций ужесточает процедуру импорта сталепродукции и изделий

ЕС запретил поставки в Россию электрокаров, гибридов и некоторых авто с ДВС

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ

В новый пакет санкций ЕС включен запрет проезда грузовиков с прицепами и полуприцепами из РФ

Евросоюз запретил трубопроводные поставки российской нефти в Германию и Польшу

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });