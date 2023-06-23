РФ не планирует сообщать данные о количестве ядерных зарядов, которые поставят Белоруссии

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Россия не планирует обнародовать данные о количестве ядерных зарядов, которые будут поставлены в Белоруссию, заявил в пятницу замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я глубоко сомневаюсь в том, что эта тема вообще станет предметом какого-то публичного обсуждения или засветки с нашей стороны", - сказал он журналистам в Сочи в пятницу.

Рябков подчеркнул, что "десятилетиями США держат на территории ряда европейских стран свое тактическое ядерное оружие и никогда точные цифры они не называют".

"Все это оценочные какие-то параметры, выкладки экспертов, бог знает кого... Почему мы должны в одностороннем порядке что-то такое предъявлять?", - сказал замминистра.