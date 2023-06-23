Тюменский губернатор Моор выдвинут кандидатом на пост главы региона от "Единой России"
Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" на конференции в пятницу выдвинуло кандидатуру губернатора Тюменской области Александра Моора на должность главы региона на выборах 10 сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального отделения партии.
Ранее сообщалось, что депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Садовников выдвинут кандидатом в губернаторы региона от ЛДПР, от КПРФ - депутат Тюменской областной думы Иван Левченко.
Согласно избирательному кодексу Тюменской области, выборы губернатора проводятся по единому избирательному округу, которым является территория Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО.
Выборы главы региона пройдут 10 сентября в единый день голосования.