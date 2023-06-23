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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Тюменский губернатор Моор выдвинут кандидатом на пост главы региона от "Единой России"

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Тюменское региональное отделение партии "Единая Россия" на конференции в пятницу выдвинуло кандидатуру губернатора Тюменской области Александра Моора на должность главы региона на выборах 10 сентября, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального отделения партии.

Ранее сообщалось, что депутат Заксобрания Ямало-Ненецкого автономного округа Денис Садовников выдвинут кандидатом в губернаторы региона от ЛДПР, от КПРФ - депутат Тюменской областной думы Иван Левченко.

Согласно избирательному кодексу Тюменской области, выборы губернатора проводятся по единому избирательному округу, которым является территория Тюменской области, включая ХМАО и ЯНАО.

Выборы главы региона пройдут 10 сентября в единый день голосования.

Тюменская область
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