Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:36

Путин предложил три кандидатуры на пост губернатора ЯНАО

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин представил в Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа трех кандидатов для избрания на должность губернатора региона, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев.

Каждому кандидату предложат выступить перед депутатами и представить основные положения программы развития региона в случае его избрания губернатором.

Ранее Ямало-Ненецкое отделение партии "Единая Россия" представило губернатору Тюменской области Александру Моору три свои кандидатуры на пост губернатора ЯНАО: это Артюхов, директор муниципального бюджетного учреждения "Губкинская телерадиокомпания "Вектор" Ольга Пескова и депутат Госдумы Дмитрий Погорелый.

Осенью 2014 года Заксобрание ЯНАО изменило Устав округа, отменив прямые выборы губернатора.

Парламентские партии представляют своих кандидатов губернатору Тюменской области - сложносоставного субъекта Федерации, в состав которого входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Утвержденные им кандидаты направляются на рассмотрение главы государства, который затем вносит список в региональный парламент.

Депутаты регионального парламента тайным голосованием из внесенных кандидатов избирают губернатора. Избранным считается тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

Голосование по избранию губернатора Ямала пройдет в единый день голосования - 10 сентября.

Владимир Путин Единая Россия ЯНАО Тюменская область Дмитрий Артюхов Александр Моор
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ПВО уничтожила три беспилотника над Брянской и Калужской областями

Пригожин находился на борту разбившегося под Тверью бизнес-джета

Минобороны РФ заявило об уничтожении двух украинских дронов в Брянской области

Тела восьми погибших обнаружили на месте авиакатастрофы в Тверской области

Тела восьми погибших обнаружили на месте авиакатастрофы в Тверской области

Катастрофу под Тверью СК расследует по статье о нарушении безопасности полетов

Авиакатастрофу под Тверью расследует специальная комиссия Росавиации

Канада ввела санкции против российских банков, структур ОПК и ядерной отрасли

Канада ввела санкции против российских банков, структур ОПК и ядерной отрасли

На месте крушения самолета под Тверью работают спасатели

Что произошло за день: среда, 23 августа

В списке пассажиров разбившегося Embraer Legacy были имя и фамилия Евгения Пригожина

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });