Путин предложил три кандидатуры на пост губернатора ЯНАО

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин представил в Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа трех кандидатов для избрания на должность губернатора региона, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Это действующий губернатор Дмитрий Артюхов и депутаты ямальского парламента Александр Голубенко и Максим Лазарев.

Каждому кандидату предложат выступить перед депутатами и представить основные положения программы развития региона в случае его избрания губернатором.

Ранее Ямало-Ненецкое отделение партии "Единая Россия" представило губернатору Тюменской области Александру Моору три свои кандидатуры на пост губернатора ЯНАО: это Артюхов, директор муниципального бюджетного учреждения "Губкинская телерадиокомпания "Вектор" Ольга Пескова и депутат Госдумы Дмитрий Погорелый.

Осенью 2014 года Заксобрание ЯНАО изменило Устав округа, отменив прямые выборы губернатора.

Парламентские партии представляют своих кандидатов губернатору Тюменской области - сложносоставного субъекта Федерации, в состав которого входят Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Утвержденные им кандидаты направляются на рассмотрение главы государства, который затем вносит список в региональный парламент.

Депутаты регионального парламента тайным голосованием из внесенных кандидатов избирают губернатора. Избранным считается тот, за кого проголосовало большинство от установленного числа депутатов.

Голосование по избранию губернатора Ямала пройдет в единый день голосования - 10 сентября.