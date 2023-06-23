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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:34

Генпрокурор РФ высказался за смещение вектора проверок бизнеса в сторону профилактики

Москва. 23 июня. INTERFAX.RU - Генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что полностью отказаться от государственного контроля за деятельностью бизнеса невозможно, но он считает необходимым сместить внимание в сторону профилактики нарушений.

"Думаю, все слышали на этот счет позицию президента Владимира Владимировича Путина, что проверок (бизнеса) не должно быть, за исключением тех объектов, где высок риск причинения травм людям либо возможен вред окружающей среде. Я считаю, что это абсолютно правильно. Но полностью отказаться от госконтроля невозможно", - сказал Краснов во время встречи с представителями бизнес-сообщества Оренбургской области в пятницу.

По словам генпрокурора, правильнее "сместить вектор на профилактику нарушений".

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме Краснов заявил, что проверки бизнеса должны оставаться минимальными, несмотря на дискуссии об отмене моратория на их проведение, а также сообщил, что разработан проект ведомственного приказа о "проактивном" надзоре прокуроров в защиту прав бизнеса, чтобы предупреждать нарушения, а не только реагировать на уже совершенные.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ
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