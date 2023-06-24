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Заторы на участках трассы М4 образовались в Ростовской области

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону перекрыто на некоторых участках трассы М4 в Ростовской области.

"В ночь с 23 на 24 июня 2023 г. в связи со сложившейся ситуацией на трассе М4 образовались заторы в районе следующих муниципалитетов: Миллеровский район - пробка около 2 км; г. Каменск-Шахтинский, Каменский район - пробка около 3 км, ведется разбор отбойников; Красносулинский район, г.Шахты, г.Новошахтинск - пробка около 4 км", - сообщили журналистам в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области в субботу.

Движение транспорта в сторону Ростова-на-Дону на указанных участках перекрыто.

Кроме того, по словам представителя министерства, существует незначительный затор в Аксайском районе возле пос. Дорожный по направлению к Ростову-на-Дону.

"В настоящее время снимаются отбойники, затор уменьшается", - сказал он.

По словам представителя министерства, главы муниципальных образований, на которых образовались заторы, организовали работу по оказанию необходимой помощи. Так, в Миллеровском районе (пробка 860-868 км) организована раздача питьевой бутилированной воды силами муниципального спасательного формирования.

В районе г. Каменск-Шахтинский движение на юг восстановлено. В сторону Москвы на городском посту движение перекрыто. Пробка составляет около 2 км. Работают мониторинговые группы г. Каменск-Шахтинского и Каменского района. Осуществляется подвоз воды и питания.

В Красносулинском районе восстановлено движение на трассе М4 в сторону Ростова-на-Дону. Сформированные районом аварийно-спасательные бригады ведут мониторинг ситуации на трассе. В случае необходимости для передачи подготовлена бутилированная питьевая вода и сухпайки.

Организовано 11 мест подвоза питьевой воды на трассе М-4 Дон, автодороге А-280, а также трасса Ростов-Ставрополь, и на Северном обходе Ростова-на-Дону. Силами муниципальных образований и волонтеров также при необходимости будет организован подвоз питания.

Ростов-на-Дону
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