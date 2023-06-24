Власти Кубани призвали выбирать альтернативный маршрут в объезд трассы М-4 "Дон"

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Оперативный штаб Краснодарского края сообщает, что из-за введения повышенных мер безопасности в сторону Ростова-на-Дону открыт альтернативный путь движения транспорта в обход трассы М-4 "Дон".

"В районе станицы Кущевской необходимо проезжать через село Новомихайловское Кущевского района по направлению на Зерноград (трасса Волгоград-Ростов). Решение принято, чтобы избежать накопления транспорта на федеральной трассе М-4 "Дон" по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время пробка по ходу движения в сторону Ростова-на-Дону в границах Кущевского района Краснодарского края отсутствует.