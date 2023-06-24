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Обращение президента РФ к гражданам. Полный текст

Депутаты Госдумы выступили за консолидацию сил в поддержку Путина

Депутаты Госдумы выступили за консолидацию сил в поддержку Путина
Вячеслав Володин
Фото: пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин от имени депутатов выступил в поддержку президента Путина.

"Депутаты Государственной Думы, представляя интересы граждан Российской Федерации, выступают за консолидацию сил, поддерживают президента Владимира Владимировича Путина - нашего Верховного Главнокомандующего", - написал Володин в своем телеграм-канале в субботу.

Он также отметил, что "бойцы "Вагнера" должны сделать единственно правильный выбор: быть со своим народом, на стороне закона, защищать безопасность и будущее Родины, выполнять приказы Верховного Главнокомандующего".

"Все иное - предательство!" - написал Володин.

По его словам, "проблемы и беды страны происходили всегда только из-за предательства, внутреннего раскола и измены элит".

Вместе с тем, "история России показала: внешние вызовы и угрозы сплачивали наше общество". "Вместе мы способны преодолеть любые сложности. Нам противостоит общий внешний враг, который продвигает идеологию нацизма - уничтожает российских граждан, угрожает безопасности нашей страны", - отметил председатель Госдумы.

Госдума Вячеслав Володин
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