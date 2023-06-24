Володин провел совещание с лидерами фракций
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин провел совещание с руководителями политических фракций, сообщила в субботу пресс-служба Думы.
"Все участники совещания высказали единую позицию по поддержке президента России и необходимости консолидации общества", - сообщили в пресс-службе.
Как отмечается, в совещании также приняли участие председатель комитета по обороне Андрей Картаполов и председатель комитета по безопасности Василий Пискарев.