Патриарх Кирилл призвал сохранять единомыслие перед лицом общей угрозы

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступил с обращением к соотечественникам, в котором заявил о поддержке усилий президента РФ Владимира Путина по недопущению смуты в стране.

"Военное противостояние является испытанием, при котором мы ещё более, нежели в иное время, призваны бережно хранить народное единство, молиться богу, всеми силами поддерживать воинов и друг друга", - говорится в обращении патриарха, опубликованном в субботу на сайте Русской православной церкви.

По его словам, сегодня, "когда на фронтах, самоотверженно исполняя свой долг, сражаются и гибнут наши братья, когда враги направляют все усилия, чтобы уничтожить Россию, любая попытка посеять рознь внутри страны есть величайшее преступление, которое не имеет никаких оправданий".

Молясь о мирном разрешении сложившейся ситуации, патриарх призывает одуматься тех, кто, "взяв в руки оружие, готов направить его против своих собратьев".

"Перед лицом общей угрозы надлежит сохранять единомыслие, преодолевать обиды и личные амбиции. Как бы сложно это подчас ни было", - отмечает патриарх Кирилл.

В заключение он заявил о поддержке усилий президента Путина, направленных на то, чтобы "не допустить смуты в нашей стране", и призвал всех молиться о сохранении мира и единства.