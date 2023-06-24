Два человека ранены в результате стрельбы в Бердянске
Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные люди открыли в субботу стрельбу в Бердянске Запорожской области, два жителя ранены, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.
"Двое парней, вооруженных автоматическим оружием, открыли стрельбу... По предварительной информации, ранены два мирных жителя", - сказал он.
По данным экстренных служб, на место прибыли сотрудники МВД и военной полиции, набережную освободили от отдыхающих и нейтрализовали стрелков.