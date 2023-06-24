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Два человека ранены в результате стрельбы в Бердянске

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные люди открыли в субботу стрельбу в Бердянске Запорожской области, два жителя ранены, сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

"Двое парней, вооруженных автоматическим оружием, открыли стрельбу... По предварительной информации, ранены два мирных жителя", - сказал он.

По данным экстренных служб, на место прибыли сотрудники МВД и военной полиции, набережную освободили от отдыхающих и нейтрализовали стрелков.

Бердянск МВД
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