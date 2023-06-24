Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится Пригожин

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, где сейчас находится Пригожин.

"Нет, мне не известно", - сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

Он также сообщил, что уголовное дело в отношении Пригожина будет прекращено, "сам он уйдет в Белоруссию".

Такие решения были приняты по итогам переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко с главой ЧВК "Вагнер", которые прошли по согласованию с российским президентом Владимиром Путиным.