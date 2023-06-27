У Пескова нет данных о местонахождении Пригожина
Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не располагает данными о местонахождении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.
"Я не располагаю никакими данными и ничего не могу сказать", - сказал Песков во вторник журналистам.
Так пресс-секретарь по их просьбе прокомментировал сообщения о том, что Пригожин уже прибыл в Белоруссию.
24 июня Песков сообщил, что уголовное дело в отношении Евгения Пригожина будет прекращено, он направится в Белоруссию.
"Вы спросите меня, что будет лично с Пригожиным. Уголовное дело будет прекращено в отношении него, и сам он уйдет в Белоруссию," - сказал он журналистам.
Пескова также спросили, чем Пригожин будет заниматься в Белоруссии и какую должность там займёт, однако Песков затруднился ответить на этот вопрос.