Морской спецназ отработал поиск подводных тайников в районе базирования Балтфлота

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Военнослужащие отряда противодействия диверсионным силам и средствам (ПДСС) Балтийской военно-морской базы (БМВБ) провели учения по совершенствованию навыков ведения подводного боя, сообщили российские военные в воскресенье.

"Были выполнены задачи по обнаружению и поиску подводных тайников (схронов) в районе пункта базирования кораблей флота", - сказано в сообщении пресс-службы Балтийского флота.

Также "боевые пловцы выполнили упражнения учебных стрельб из специального подводного пистолета СПП-1 и специального подводного автомата АПС". "Военнослужащие совершили водолазные спуски на различные глубины и отработали элементы подводного ориентирования с использованием средств движения под водой", - информирует флот.

По его данных, к отработке учебно-боевых задач было привлечено около 50 боевых пловцов отряда ПДСС БВМБ.

Пресс-служба также сообщила, что в Калининградской области проведены учения по отработке организации связи с боевыми кораблями и авиацией флота.

"В ходе тактико-специального занятия связисты отработали нормативы по развёртыванию, свёртыванию и перемещению передвижных станций на базе командно-штабных машин с прокладкой кабельных и организацией беспроводных линий связи. Основной задачей учения являлась отработка организации и обеспечение устойчивых каналов всех видов связи с надводными кораблями и самолётами морской авиации Балтийского флота, выполняющими задачи в соответствии с планом боевой подготовки флота", - говорится в сообщении.

В учениях было задействовано около 70 военных связистов, порядка 10 единиц военной и специальной техники.