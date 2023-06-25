Почти 1,3 млн человек приняли участие в празднике "Алые паруса" в Петербурге

Бриг "Россия" во время ежегодного праздника выпускников "Алые паруса" в акватории реки Невы Фото: Валентин Егоршин/ТАСС

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Более миллиона человек участвовали в празднике выпускников школ "Алые паруса" в Петербурге, сообщает в воскресенье пресс-служба регионального главка МВД.

"В нем (в празднике - ИФ) приняли участие в общей сложности 1 млн 275 тыс. человек, в том числе около 52 тыс. выпускников школ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были приняты все необходимые меры для обеспечения общественного порядка. Как отметили в главке, правонарушений и происшествий не зарегистрировано.

Праздник "Алые паруса" прошел в Петербурге в ночь на 25 июня.

На Дворцовой площади состоялся концерт, а затем зрителям представили пиротехническое шоу на Неве. Кульминацией праздника стал проход по реке брига с алыми парусами.