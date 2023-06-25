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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Тридцать шесть курсантов Уральского юридического института госпитализировали с отравлением

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - Курсанты Уральского юридического института, расположенного в Екатеринбурге, попали в больницу с симптомами кишечной инфекции, сообщил "Интерфаксу" представитель министерства здравоохранения Свердловской области в воскресенье.

"36 госпитализированы. Состояние удовлетворительное. Оказывается вся необходимая медицинская помощь", - сказал представитель ведомства.

Вместе с тем, пресс-служба областной прокуратуры отмечает, что ведомством организована проверка "по информации об обращении за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции курсантов Уральского юридического института".

Екатеринбург Свердловская область Уральский юридический институт
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