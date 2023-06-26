Мишустин поручил Хуснуллину проконтролировать восстановление дорог после попытки мятежа

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин поручил замглавы правительства Марату Хуснуллину взять под контроль работу по восстановлению дорог после попытки воооруженного мятежа в стране.

"Марат Шакирзянович, по вашей линии, пожалуйста, возьмите под контроль, соответственно, вопросы восстановления дорожных объектов. Знаю, что вы уже этим занимаетесь", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

23-24 июня в России произошли события с участием ЧВК "Вагнер", которые были квалифицированы правоохранительными органами РФ как попытка вооруженного мятежа.