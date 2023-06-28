В МВД РФ начали принимать заявления о выходе из гражданства Украины

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Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Территориальные органы МВД России начали принимать заявления от россиян с двойным гражданством о нежелании состоять в гражданстве Украины, сообщили в пресс-центре министерства в среду.

Согласно этому закону, все россияне, "имеющие одновременно украинское гражданство, будут считаться не имеющими гражданства Украины со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины", заявили в МВД.

В ведомстве отметили, что с заявлением можно обратиться в любой территориальный орган МВД России или подать его посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

"Использование данного механизма позволит имеющим гражданство Украины россиянам в полной мере реализовать свои права в тех случаях, когда наличие гражданства иностранного государства является ограничивающим фактором. Например, при реализации права быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления, при оформлении допуска к государственной тайне или трудоустройстве в государственные и муниципальные органы", - разъяснили в МВД.

Достигшие возраста 14 лет граждане РФ вправе подать заявление самостоятельно. При этом от имени детей, не достигших указанного возраста, с заявлением может обратиться родитель или иной законный представитель.

18 марта президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон "Об особенностях правового положения граждан РФ, имеющих гражданство Украины" о создании механизма, при котором имеющий украинский паспорт гражданин России сможет подать заявление на аннулирование украинского гражданства. Такие лица не будут считаться имеющими украинское гражданство с момента подачи заявления.

Закон предусматривает, что со дня подачи указанного заявления граждане обязываются воздерживаться от реализации прав и исполнения обязанностей гражданина Украины, в том числе от получения и использования паспорта гражданина Украины и иных документов, удостоверяющих гражданство Украины или содержащих указание на него, за исключением случаев, когда указанные действия совершаются в целях прекращения гражданства Украины, а также в иных, при необходимости, предусмотренных президентом РФ случаях.

При выявлении факта несоблюдения этих обязательств МВД России или его территориальный орган составляет заключение, сведения о котором направляются в ФСБ РФ и гражданину, в отношении которого оно вынесено. При этом со дня вынесения указанного заключения заявление этого гражданина о нежелании состоять в гражданстве Украины считается недействительным, а сам гражданин - имеющим гражданство Украины.

Повторно обратиться с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданин вправе по истечении 10 лет со дня вынесения указанного заключения, предусматривает закон.

Кроме того, документ исключает необходимость повторной подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве Украины гражданами, ранее подавшими такое заявление в соответствии с федеральными конституционными законами от 21 марта 2014 года о принятии в РФ Крыма и Севастополя, а также законами о принятии в состав РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По прогнозам МВД РФ, закон может коснуться более 2 млн человек.