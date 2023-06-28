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Законопроект о налоге на сверхприбыль принят в I чтении

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о введении в РФ с 2024 года налога на сверхприбыль компаний, предполагается, что его введение приведет к дополнительным доходам бюджета в размере порядка 300 млрд рублей.

Законопроект (№ 379248-8) о введении налога на сверхприбыль прошлых лет был внесен в Госдуму 13 июня, одновременно с поправками в Налоговый кодекс (№ 379177-8).

Законопроект "О налоге на сверхприбыль прошлых лет" устанавливает разовый налог для крупных компаний, у которых средняя величина прибыли за 2021 и 2022 годы оказалась выше 1 млрд руб. Налог не коснется компаний, созданных после 2020 г., малого и среднего бизнеса, организаций-плательщиков единого сельскохозяйственного налога, а также компаний нефтегазового сектора и угольных, так как для них в этом году уже предусмотрены дополнительные налоговые изъятия по НДПИ и демпферу на моторное топливо.

Ставка налога составит 10% от суммы превышения прибыли за 2021-2022 гг. над аналогичным показателем за 2018-2019 гг. Налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 г., а его сумма исчисляется налогоплательщиками самостоятельно. При этом сумму налога можно снизить в два раза - до эффективной ставки 5%, если перечислить обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 г.

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