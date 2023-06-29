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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

СКР возбудил дело о халатности после смерти мальчика в Екатеринбурге

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы СУ СКР по Свердловской области оценят действия должностных лиц в связи со смертью мальчика, которого три дня искали в Екатеринбурге.

По предварительным данным, "в результате бездействия должностных лиц, ответственных за надлежащий контроль за воспитанием опекаемого ребенка", стало возможным совершение преступления. Дело возбуждено по статье о халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека (ч.2 ст.293 УК РФ).

Ранее региональное следственное управление СКР опубликовало видео с опекуном погибшего мальчика. На записи женщина, отвечая на вопрос следователя, сообщает, что считает свое задержание несправедливым.

Шестилетнего ребенка, якобы пропавшего утром 26 июня, искали три дня в Екатеринбурге. На четвертый день его тело было найдено в спортивной сумке на территории гаражного комплекса. По данным следствия, мальчик погиб еще несколько месяцев назад, причину смерти установит экспертиза.

Во время поисков по факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. 28 июня была задержана подозреваемая - 33-летняя женщина, которая была опекуном ребенка.

СКР
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