В Мариуполе планируется создать испытательный центр беспилотников

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Один из региональных центров по развитию беспилотных систем планируется создать в Мариуполе, сообщил спецпредставитель президента по цифровому развитию Дмитрий Песков.

"Такие центры планируются в Севастополе, Нижнем Новгороде, и похожий проект по Мариуполю", - сказал Песков в ходе пленарного заседания форума АСИ "Сильные идеи для нового времени".

По его словам, речь идет о том, чтобы "создать там испытательный центр на стыке морских и воздушных беспилотников".

Накануне правительство РФ утвердило стратегию развития беспилотной авиации. Ранее был сформирован соответствующий национальный проект.

Песков отметил, что "уже приняты решения о создании квалифицированного заказчика (таких разработок - ИФ) на базе государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК)".