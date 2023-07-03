Экс-директора филиала "Газпром межрегионгаз Ставрополь" обвинили в злоупотреблении полномочиями

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении бывшего директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Ессентуках, подозреваемого в превышении полномочий. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ставропольскому краю.

"Установлено, что злоумышленник в ноябре 2022 года, выполняя распорядительные функции вопреки интересам общества, дал указание подчиненным сотрудникам опломбировать и принять в эксплуатацию приборы учета газа для дальнейшей его подачи в помещение индивидуального предпринимателя. В результате несанкционированного бездоговорного подключения с ноября 2022 года по март 2023 года было поставлено свыше 57 тыс. куб. м газа на общую сумму более 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями).

В пресс-службе "Газпром межрегионгаз Ставрополь" ситуацию с возбуждением уголовного дела "Интерфаксу" комментировать не стали, отметив лишь, что в настоящее время пост директора в филиале компании в Ессентуках занимает другой человек.