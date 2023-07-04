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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:22

Замглавы Минздрава РФ назначена Евгения Котова

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Заместителем министра здравоохранения России назначена Евгения Котова, она будет курировать, в частности, организацию медицинской помощи детям и службу родовспоможения, сообщили в Минздраве РФ.

"Распоряжением председателя правительства РФ заместителем министра здравоохранения РФ назначена Евгения Котова. В новой должности Котова будет курировать организацию медицинской помощи детям, службу родовспоможения, вопросы психического и общественного здоровья", - говорится в сообщении пресс-службы Минздрава во вторник.

Ранее занимавший должность Олег Салагай распоряжением председателя правительства Михаила Мишустина назначен статс-секретарем - заместителем министра здравоохранения России и будет отвечать за законопроектную работу и международное сотрудничество.

Согласно распоряжению, Салагай назначен на эту должность на период временного отсутствия статс-секретаря - замглавы Минздрава РФ Александры Дроновой.

Котова после окончания лечебного факультета Читинского государственного медицинского института 12 лет работала врачом, заведующим отделением в учреждениях здравоохранения. С марта 2020 года работает в Минздраве, где занимала должности советника министра и директора департамента мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения.

Минздрав РФ
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