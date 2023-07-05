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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:06

Песков заявил, что оснований для продления зерновой сделки пока нет, но время остается

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Время для выполнения российской части "зерновой сделки" остается, хотя на сегодня условия для продления соглашения не усматриваются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, приняла ли Москва окончательное решение относительно судьбы "черноморской инициативы", Песков сказал: "Вы знаете, что решение мы официально пока не объявляли. Мы объявим о нем своевременно, пока ещё время есть".

"Также пока еще остается время для того, чтобы выполнить ту часть договоренностей, которые касаются нашей страны". - подчеркнул Песков.

Он напомнил, что "до сих пор эта часть (сделки) не выполнена". "К сожалению, в данный момент оснований особо не усматривается для продления этой сделки", - сказал Песков.

"Но еще раз повторяю - официальное решение будет обнародовано своевременно", - заключил представитель президента.

Дмитрий Песков
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