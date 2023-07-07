Генсек ООН призвал продлить зерновую сделку

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал продлить черноморскую зерновую инициативу, действие которой, по его словам, помогает снижать рост цен на продовольствие в мире.

"Эти соглашения способствуют устойчивому снижению мировых продовольственных цен, которые сейчас более чем на 23% ниже рекордных показателей, достигнутых в марте прошлого года", - отметил он и призвал "все заинтересованные стороны ставить в приоритет глобальную продовольственную безопасность".

Гутерриш заверил, что он и его команда полностью привержены уже достигнутому в этом направлении прогрессу и поддерживают постоянный контакт с широким кругом заинтересованных сторон. Генсек ООН "подчеркивает важность полной имплементации соглашений, подписанных в Стамбуле в 2022 году", а также их исполнение и в дальнейшем.

"Зерновую сделку" заключили в Стамбуле 22 июля 2022 года. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов - по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов (Черноморска, Одессы и Южного) и по снятию барьеров для экспорта российского продовольствия и удобрений. Действие инициативы продлевали в ноябре 2022 года на 120 дней, до марта, затем еще дважды - на два месяца (на данный момент она действует до 17 июля).