Минсельхоз предложил повысить ставку по льготным кредитам с 5% до 7%

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Минсельхоз предлагает с 2024 года повысить максимальную ставку по льготным кредитам с нынешних 5% до 7%, следует из проекта постановления, размещенного на сайте regulation.gov.ru. Документ вносит изменения в действующие правила кредитования.

Кроме того, ведомство считает необходимым с 1 января 2024 года установить субсидирование льготных инвестиционных кредитов на уровне 50% ключевой ставки Банка России, льготных краткосрочных кредитов - на уровне 70%.

"Действующей редакцией правил предусмотрено субсидирование процентной ставки в размере 100% ключевой ставки Банка России по вновь заключаемым льготным краткосрочным кредитам и 70% - по льготным инвестиционным кредитам", - напоминается в пояснительной записке к документу.

Изменения могут коснуться и порядка формирования плана льготного кредитования заемщиков на очередной финансовый год "в целях наиболее эффективного освоения средств федерального бюджета". В настоящее время, согласно пояснительной записке, для расчета суммарного размера субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам по планируемым к выдаче льготным краткосрочным кредитам на территории каждого региона, используются данные по размеру посевных площадей, численности общего поголовья сельхозживотных, стоимости произведенной сельхозпродукции.

Новый порядок будет учитывать средний размер фактически выбранных (освоенных) уполномоченными банками субсидий за три календарных года, предшествующих текущему финансовому году. "Указанные изменения правил позволят более точно распределить субсидии по субъектам Российской Федерации при формировании первоначального плана, что позволит регионам удовлетворять сформировавшийся спрос в оборотных средствах, в том числе для начала посевной кампании", - говорится в пояснительной записке.

Как говорил глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев на годовой коллегии ведомства, льготное кредитование остается в числе наиболее востребованных видов господдержки аграриев. В 2022 году на него было дополнительно направлено 80 млрд рублей. "За счет этого совокупно объем превысил 185 млрд рублей", - отмечал он.