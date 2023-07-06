Пять туристов пропали после опрокидывания катамаранов на реке в Иркутской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Четыре катамарана с восемью туристами на борту опрокинулись на реке Снежной в Слюдянском районе Иркутской области: три человека спаслись, пятеро пропали. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР в четверг.

"Вечером 6 июля на реке Снежная Слюдянского района Иркутской области перевернулось четыре катамарана с восемью туристами. Три человека спаслись, а судьба пятерых остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Совместно с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС и областного главка МВД организованы поиски.

Проводится доследственная проверка по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).