Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Пять туристов пропали после опрокидывания катамаранов на реке в Иркутской области

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Четыре катамарана с восемью туристами на борту опрокинулись на реке Снежной в Слюдянском районе Иркутской области: три человека спаслись, пятеро пропали. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР в четверг.

"Вечером 6 июля на реке Снежная Слюдянского района Иркутской области перевернулось четыре катамарана с восемью туристами. Три человека спаслись, а судьба пятерых остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Совместно с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС и областного главка МВД организованы поиски.

Проводится доследственная проверка по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Иркутская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: четверг, 6 июля

ЦБ сосредоточился на решении проблемы замороженных активов через выкуп со счетов С

На Финансовом конгрессе обсудили плюсы и минусы вывода бывших активов иностранцев на биржу

На Финансовом конгрессе обсудили плюсы и минусы вывода бывших активов иностранцев на биржу

Командиров Вооруженных сил РФ смогут наказывать за несоблюдение прав и свобод подчиненных

В законодательство введут термин "цифровые валюты иностранных государств"

В законодательство введут термин "цифровые валюты иностранных государств"

В Минобороны РФ сообщили о возвращении 45 военных из украинского плена

В Минобороны РФ сообщили о возвращении 45 военных из украинского плена

Глава Кузбасса отвел на перепроектирование Крапивинской ГЭС не меньше 10 месяцев

Суд перевел Олега Митволя из СИЗО под домашний арест

"Домодедово" рассчитывает на открытие новой ВПП в конце 2023 года

Дипломатическое противостояние

Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге

Россия отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });