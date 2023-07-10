Режим ЧС межрегионального уровня введен из-за пожаров в Якутии и Хабаровском крае

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Комиссия правительства РФ приняла решение ввести режим чрезвычайной ситуации межрегионального уровня в Якутии и Хабаровском крае, где сохраняется сложная ситуация с лесными пожарами, сообщил в понедельник глава Якутии Айсен Николаев.

"На заседании (правительственной комиссии - ИФ) принято решение о введении режима ЧС межрегионального уровня на территории Якутии и Хабаровского края. (...) Введение режима ЧС межрегионального уровня будет способствовать оперативному тушению пожаров и привлечению дополнительных сил и средств", - написал Николаев в телеграм-канале.

По его данным, в республике зарегистрировано 165 лесных пожаров. В тушении огня задействовано более 1 тыс. человек. При этом за последнюю неделю ликвидировано 140 лесных пожаров, благодаря чему пройденная огнем площадь сократилась почти на 37 тыс. гектаров.

По информации пресс-службы правительства Хабаровского края, в регионе зафиксировано 52 возгорания. Все очаги расположены в труднодоступных местах на севере: в Охотском, Аяно-Майском, Верхнебуреинском, Солнечном и Тугуро-Чумиканском районах. Причиной пожаров названы сухие грозы.

В северные районы дополнительно было направлено 149 парашютистов-десантников из Приморья, Бурятии и федерального резерва ФБУ "Авиалесоохраны". На пожарах работают четыре воздушных судна и десять единиц техники.

Очаги не представляют опасности объектам экономики и населенным пунктам.