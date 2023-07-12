Суд признал виновным бизнесмена Израйлита и освободил от наказания

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Смольнинский районный суд Петербурга в среду признал виновным предпринимателя Валерия Израйлита по делу о незаконных валютных операциях на сумму свыше 225 млн рублей, но освободил его от наказания в связи с истечением срока давности и с учетом срока содержания под стражей и домашним арестом.

"Признать Израйлита виновным по п. "а" ч. 2 ст. 193.1 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы на три года. (...) Признать Израйлита виновным по п. "а" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима", - огласила судья Анжелика Морозова.

По части 2 статьи 193.1 УК РФ Израйлит освобожден в связи с истечением срока давности уголовного преследования. По части 3 статьи 193.1 УК РФ – суд освободил фигуранта от наказания в связи с учетом содержания под стражей и домашним арестом.

Согласно приговору, мера пресечения Израйлиту изменена с домашнего ареста на подписку о невыезде до вступления приговора в законную силу.

Сам бизнесмен выразил несогласие с вынесенным в отношении него приговором по делу о незаконных валютных операциях.

"Доволен, что закончилась эта эпопея безумная, годы ожидания приговора, но сам приговор считаю незаконным, необоснованным, буду его обжаловать. На мой взгляд, там нет состава преступления", - заявил он журналистам в среду.

Дело в отношении Израйлита было возбуждено в 2016 году после изъятия ФСБ налоговой декларации, поданной им по закону об амнистии капитала. Согласно этому закону, коммерсанты, добровольно задекларировавшие имущество за пределами России, получают правовые гарантии исключения претензий со стороны налоговых и правоохранительных органов.

Предпринимателя обвиняли по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу иностранной валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов, в особо крупном и крупном размере).

По информации пресс-службы прокуратуры Петербурга, суд установил, что Израйлит в октябре 2013 года в целях незаконного вывода капитала за рубеж под видом внешнеэкономической деятельности и ухода от ответственности перевел со своего счета иностранному поставщику в рамках исполнения фиктивного договора купли-продажи яхты $6 млн, что эквивалентно более 191 млн рублей.

Также подсудимый в 2015-2016 годах под видом оплаты задатка со своих личных счетов перевел за границу по подложным документам на банковские счета компании-нерезидента $399 тыс. и 105 тыс. евро, что в рублях превышает 34 млн рублей.

Подсудимый вину не признал, отмечает пресс-служба прокуратуры.

Изначально Израйлита обвиняли в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, незаконном выводе денег из РФ и легализации денег или иного имущества, приобретенных в результате преступления, которые, по версии следствия, бизнесмен совершил, находясь в должности председателя совета директоров ОАО "Компания Усть-Луга", при строительстве нефтебазы в руководимом им порту. Ущерб от действий предпринимателя оценили в 3,9 млрд рублей.

2 мая 2023 года суд по ходатайству обвиняемого прекратил производство по статьям о мошенничестве и легализации.