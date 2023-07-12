Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:14

Вице-премьер РФ сообщил, что жалуется сам на себя для проверки работы механизма

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что периодически сам подает на себя жалобы, чтобы проверить, как работает система обжалования решений федеральных ведомств.

"Что касается обратной связи и системы досудебного обжалования, я честно скажу, что я сам на себя подаю жалобы в информационной системе, чтобы коллеги не расслаблялись, хотя они и так всегда напряжены. Но (это нужно) чтобы понимать, как работает система (обжалования), мы действительно это делаем", - сообщил Григоренко, выступая в среду на пленарном заседании Госдумы.

По словам вице-премьера, в настоящее время "средний срок рассмотрения жалоб составляет 11 дней" и немного варьируется от ведомства к ведомству.

Григоренко сообщил, что в 2022 году было подано чуть более 3 тысяч жалоб на решения органов власти. "Треть этих жалоб мы удовлетворили в пользу заявителя, то есть отменили свои решения", - отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что система досудебного обжалования и обратная связь от граждан и бизнеса - "важнейший механизм, через который мы понимаем, на что жалуются, почему жалуются". "Это для нас постановка задачи, чтобы отработать либо процедуру, либо правило, либо какую-то форму контроля и надзора. А если в конечном итоге мы видим, что это человеческий фактор да еще и повторяющийся, значит занимаемся человеческим фактором", - сказал глава аппарата правительства.

Дмитрий Григоренко Госдума
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В Туапсинском районе четыре человека пропали после наводнения

В Туапсинском районе четыре человека пропали после наводнения

Песков переадресовал Думе вопрос о законопроекте о сплошных рубках вокруг Байкала

Песков переадресовал Думе вопрос о законопроекте о сплошных рубках вокруг Байкала

Песков назвал вбросом сообщения о том, что "Вагнер" доходил до ядерной базы в Воронеже-45

В Туапсинском районе Кубани подтопило 239 домовладений

В Туапсинском районе Кубани подтопило 239 домовладений

Суд взыскал в доход государства 52% акций Калининградского морпорта

В России на побережьях пяти морей создадут круглогодичные курорты

В России на побережьях пяти морей создадут круглогодичные курорты

Что произошло за день: вторник, 11 июля

Военная операция на Украине

Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления более чем в 26 тыс. военных

Корабли ВМФ РФ начали перевозку автомобилей через Керченский пролив

Корабли ВМФ РФ начали перевозку автомобилей через Керченский пролив

Задержан предполагаемый убийца замглавы краснодарского горотдела по мобилизационной работе

Задержан предполагаемый убийца замглавы краснодарского горотдела по мобилизационной работе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });