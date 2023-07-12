Вице-премьер РФ сообщил, что жалуется сам на себя для проверки работы механизма

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Вице-премьер - глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко рассказал, что периодически сам подает на себя жалобы, чтобы проверить, как работает система обжалования решений федеральных ведомств.

"Что касается обратной связи и системы досудебного обжалования, я честно скажу, что я сам на себя подаю жалобы в информационной системе, чтобы коллеги не расслаблялись, хотя они и так всегда напряжены. Но (это нужно) чтобы понимать, как работает система (обжалования), мы действительно это делаем", - сообщил Григоренко, выступая в среду на пленарном заседании Госдумы.

По словам вице-премьера, в настоящее время "средний срок рассмотрения жалоб составляет 11 дней" и немного варьируется от ведомства к ведомству.

Григоренко сообщил, что в 2022 году было подано чуть более 3 тысяч жалоб на решения органов власти. "Треть этих жалоб мы удовлетворили в пользу заявителя, то есть отменили свои решения", - отметил он.

Вице-премьер подчеркнул, что система досудебного обжалования и обратная связь от граждан и бизнеса - "важнейший механизм, через который мы понимаем, на что жалуются, почему жалуются". "Это для нас постановка задачи, чтобы отработать либо процедуру, либо правило, либо какую-то форму контроля и надзора. А если в конечном итоге мы видим, что это человеческий фактор да еще и повторяющийся, значит занимаемся человеческим фактором", - сказал глава аппарата правительства.