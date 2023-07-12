Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

В МИД РФ заявили, что результаты саммита НАТО в Вильнюсе будут проанализированы

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Россия проанализирует результаты прошедшего в Вильнюсе саммита НАТО, и с учетом выявляемых вызовов будет соответствующе реагировать с задействованием всех имеющихся средств и методов, заявили в МИД РФ.

"Результаты Вильнюсского саммита будут внимательно проанализированы. С учетом выявляемых вызовов и угроз безопасности и интересам России будем своевременно и соответствующим образом реагировать с задействованием всех имеющихся в нашем распоряжении средств и методов", - говорится в сообщении, опубликованном в среду на сайте МИД РФ.

"Будем продолжать в дополнение к уже принятым решениям крепить военную организацию и систему обороны страны", - подчеркнули на Смоленской площади.

МИД РФ НАТО Вильнюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Что произошло за день: среда, 12 июля

Число горящих строений в свердловском селе Шайдуриха увеличилось почти до 30

Число горящих строений в свердловском селе Шайдуриха увеличилось почти до 30

Тесты на сложные инструменты удались трети проходивших их инвесторов

Тесты на сложные инструменты удались трети проходивших их инвесторов

Принят закон о праве регионов выбирать меры против бездомных животных

Российские военные сообщили о вылете МиГ-31 из-за самолета ВВС Норвегии

Утвержден договор о передаче Троице-Сергиевой лавре иконы Святой Троицы Рублева

Утвержден договор о передаче Троице-Сергиевой лавре иконы Святой Троицы Рублева

Три месячных нормы осадков выпало за сутки в Туапсинском районе Кубани

Банк России сообщил о нарушении экспортных планов сибирских угольщиков

Пожар произошел на предприятии "СИБУР-Нефтехима" в Дзержинске

Пожар произошел на предприятии "СИБУР-Нефтехима" в Дзержинске

Число подтопленных дворов в Туапсинском районе Кубани выросло вдвое

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });