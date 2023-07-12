Байден и Зеленский обсудили готовность к переговорам по гарантиям безопасности

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский в ходе встречи на полях саммита НАТО в Вильнюсе отметили готовность к обсуждению американских гарантий Киеву в области безопасности, сообщает Белый дом.

"Лидеры обсудили готовность США начать переговоры с Украиной о двусторонних обязательствах в области безопасности, чтобы обеспечить устойчивость сил, способных защищать Украину сейчас и в будущем", - говорится в опубликованном заявлении на сайте Белого дома.

В свою очередь в ходе беседы с журналистами перед вылетом в Хельсинки Байден прокомментировал вопрос членства Украины в НАТО.

"Зеленский понимает, что сейчас не имеет значения, является ли Украина членом НАТО или нет. Главное - наличие договоренностей, согласованных союзниками", - приводят слова Байдена американские СМИ.