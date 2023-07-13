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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:58

Ростехнадзор приостановил ряд работ на шахтах Кузбасса

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Ростехнадзор приостановил проходку и ряд других работ на шахтах в Кемеровской области, сообщил помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль в телеграм-канале.

В частности, временно прекращено проведение основного конвейерного штрека на шахте "Костромовская" (ООО "ММК-Уголь", подконтрольно "Магнитогорскому металлургическому комбинату", ММК) из-за превышения допустимой концентрации метана. Как пояснили "Интерфаксу" в компании, на предприятии приостановлен один из шести проходческих забоев, на угледобычу это не повлияло.

Приостановлено проведение конвейерного штрека на шахте "Усковская" (ПАО "Распадская") в связи с "непринятием мер по допущенному загазированию горной выработки, несоответствием крепления горной выработки технической документации". Комментарий компании "Интерфаксу" пока получить не удалось.

Кроме того, Ростехнадзор приостановил проведение конвейерного штрека и главного вентиляционного штрека, а также эксплуатацию ленточного конвейера на шахте "Сибирская" (группа "Алиот") за пылевзрывоопасное состояние горной выработки, нарушение крепления горной выработки, эксплуатацию техустройств с нарушением требований промышленной безопасности.

Ростехнадзор Распадская Кемеровская область
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