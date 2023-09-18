Шахта "Распадская" возобновила добычу угля в полном объеме

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Шахта "Распадская" (входит в ПАО "Распадская", в котором 93,2% принадлежит Evraz), где суд ранее на 90 суток частично приостановил угледобычу, возобновила ее в полном объеме.

"Замечания устранены, все работы на лаве №4-6-37 возобновлены", - сообщили "Интерфаксу" в компании и подтвердили, что добыча угля возобновлена в полном объеме.

Как сообщал 14 сентября руководитель Ростехнадзора Андрей Виль, работу шахты приостановили в связи с невыполнением "мероприятий по снижению эндогенной пожароопасности в части обработки антипирогеном краевой части целиков угля, оставляемых в изолируемом контуре выемочного участка", отсутствием средств пылеподавления на техустройствах, при работе которых происходит пылеобразование.

ПАО "Распадская" (93,2% принадлежит Evraz) объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также "Межегейуголь", шахты "Алардинская", "Осиниковская", "Усковская", "Ерунаковская", "Есаульская". Подтвержденные и вероятные запасы угля компании по JORC оцениваются в 1,8 млрд тонн.