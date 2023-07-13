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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

ФАС и Генпрокуратура проверяют формирование цен на авиабилеты

ФАС и Генпрокуратура проверяют формирование цен на авиабилеты
Фото: Robert Alexander/Getty Images

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба совместно с Генпрокуратурой проводит проверки российских авиакомпаний и аэропортов, сообщила ФАС.

"Ведомства проверяют формирование перевозчиками цен на авиабилеты, а также установление и применение тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах", - говорится в сообщении.

Проверки проходят в Москве, Хабаровском, Красноярском, Пермском, Приморском и Забайкальском краях, Московской, Архангельской, Оренбургской и Вологодской областях, Ханты-Мансийском автономном округе и республиках Татарстан, Коми и Мордовия.

В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС пообещала принять меры реагирования.

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