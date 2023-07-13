Путин заявил, что возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Возможное членство Украины в НАТО создает угрозу для России и не повысит безопасность Украины, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается членства Украины в НАТО, неоднократно об этом говорили - это создает угрозы для безопасности России", - заявил Путин в четверг в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Путина, "собственно говоря, одна из причин специальной военной операции - это угроза вступления Украины в НАТО".

"Уверен, что это не повысит безопасность и самой Украины, да и в целом сделает мир гораздо более уязвимым и приведет к дополнительному напряжению на международной арене", - сказал Путин.

"Поэтому, - сказал Путин, - ничего хорошего в этом не вижу, позиции хорошо известны и давно сформулированы".

Он завил, что ничего критического в связи с поставкой и использованием Украиной различных типов иностранного вооружения в зоне боевых действий не происходит.

"Что касается поставок вооружений, различного оружия, то мы видим, сколько надежд возлагаюсь на поставку ракет достаточно дальнего радиуса действия", - сказал Путин.

"Ну что, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит с использованием этих ракет", - отметил президент. По его словам, "то же самое - танки, боевые машины пехоты".

"Только с 4 июня уничтожено 311 единиц (танков), из них значительная часть, я думаю, 1/3 как минимум - западного производства, в том числе "Леопарды", - сказал Путин.

"Могу вам сказать, что украинские военнослужащие часто отказываются даже садиться в эти танки. Почему? Потому что они являются приоритетной целю для наших ребят, уничтожаются в первую очередь на поле боя. И это малоприятное обстоятельство, которое, в общем, мешает даже их использованию", - добавил он.

Новые поставки зарубежных вооружений Киеву ничего не изменят на поле боя, заявил Путин.

"С точки зрения возможного изменения на поле боя ничего не даст - поставка новых вооружений только усугубит ситуацию, причем усугубит для украинской стороны и будет разжигать дальше конфликт", - сказал он.

Путин добавил, что, "если кто-то в этом заинтересован, а, судя по всему, такие заинтересанты есть, то это самый лучший способ реализовать эту задачу - разжигать конфликт дальше, поставлять новые вооружения".

При этом Путин отметил, что любая страна вправе обеспечивать свою безопасность. "Конечно, она вправе выбирать тот способ достижения этой цели, который считает для себя наиболее правильным, есть только одно ограничение, оно связано с тем, что, достигая безопасности одной страны, не должны создаваться угрозы для другой страны", - сказал Путин.

И продолжил: "Поэтому мы исходим из понимания того, что этот принцип, который многократно был продекларирован в различных международных документах, все-таки будет учитываться".

"А Украина, конечно, имеет право на обеспечение своей безопасности", - сказал президент РФ.