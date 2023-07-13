Подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" арестован до 10 сентября
Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в виде ареста Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.
"Заключить под стражу на срок 1 месяц и 29 дней, до 10 сентября", - сказал судья.
В понедельник, 10 июля, об убийстве Ржицкого сообщил депутат Госдумы РФ, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.
Следственные органы СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство". О задержании подозреваемого в этом преступлении стало известно 11 июля.