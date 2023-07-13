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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки "Краснодар" арестован до 10 сентября

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Первомайский районный суд Краснодара избрал меру пресечения в виде ареста Сергею Денисенко, подозреваемому в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Станислава Ржицкого, сообщил корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

"Заключить под стражу на срок 1 месяц и 29 дней, до 10 сентября", - сказал судья.

В понедельник, 10 июля, об убийстве Ржицкого сообщил депутат Госдумы РФ, экс-глава Краснодара Евгений Первышов.

Следственные органы СК возбудили уголовное дело по статье "Убийство". О задержании подозреваемого в этом преступлении стало известно 11 июля.

Станислав Ржицкий Сергей Денисенко Краснодар
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