Поправки к Гражданскому кодексу о цифровом рубле прошли третье чтение

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Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении поправки, которые вводят в Гражданский кодекс термины, необходимые для внедрения в правовое пространство цифрового рубля.

Пакет законопроектов о внедрении цифрового рубля в парламент в конце декабря 2022 года внесла группа депутатов и сенаторов. В него входят поправки в отдельные законодательные акты (№ 270838-8, профильным является думский комитет по финансовому рынку) и в Гражданский кодекс (№ 270852-8, профильный - комитет по законодательству). Основной закон был принят в третьем чтении 12 июля.

Принятые в среду поправки к ГК относят цифровые рубли к объектам гражданских прав (ранее в их число были включены цифровые права). Уточняется, что расчеты цифровыми рублями осуществляются путем их перевода Банком России в рамках специализированной платформы в соответствии с законодательством о национальной платежной системе.

Закон вступит в силу 1 августа 2023 года.