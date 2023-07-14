Турпоток из России в Израиль в первом полугодии вырос вдвое

Москва. 14 июля. INTERFAX.RU - Израиль в первом полугодии принял более 100 тысяч российских туристов, это вдвое больше, чем за тот же период годом ранее, сообщило Министерство туризма страны.

Всего с января по июнь 2023 года Израиль посетили почти 2 млн туристов со всего мира, что на 95% больше, чем за аналогичный период прошлого года и на 13% меньше, чем в первом полугодии рекордного допандемийного 2019 года.

Больше всего туристов приехали из США - 559,8 тысячи, прирост по сравнению с 2022 годом составил 66%. На втором месте Франция (134 тысячи туристов, плюс 38%), на третьем - Великобритания (113 тысяч, плюс 54%), на четвертом - Германия (110 тысяч, плюс 90%).

Россия по итогам первого полугодия занимает пятое место с результатом в 103 тысячи туристов. Это вдвое больше, чем за тот же период 2022 года, и на 33% меньше, чем за первое полугодие 2019 года. В июне в Израиль прибыло 15 тысяч туристов из России.